Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
1. Maç
15 Eylül Çarşamba
19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)
2. Maç
28 Eylül Salı
19.45 Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)
3. Maç
19 Ekim Salı
19.45 Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)
4. Maç
3 Kasım Çarşamba
23.00 Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)
5. Maç
24 Kasım Çarşamba
20.45 Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)
6. Maç
7 Aralık Salı
23.00 B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)