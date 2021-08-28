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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

1. Maç

15 Eylül Çarşamba

19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

2. Maç

28 Eylül Salı

19.45 Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

3. Maç

19 Ekim Salı

19.45 Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)

4. Maç

3 Kasım Çarşamba

23.00 Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)

5. Maç

24 Kasım Çarşamba

20.45 Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)

6. Maç

7 Aralık Salı

23.00 B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)

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