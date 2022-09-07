Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Southampton'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcu, kulüp yetkilileriyle birlikte alandan ayrıldı. Jamaika asıllı İngiliz oyuncuyu Beşiktaşlı taraftarlar karşılarken, 28 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyenleri selamladıktan sonra kulübün aracına binerek alandan ayrıldı. Beşiktaş, Redmond'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarken, bu futbolcunun transferinin karşılığında Göztepe'ye Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i kiralık olarak gönderdi. Redmond'ın formasını giydiği Southampton ile Göztepe'nin sahibi aynı firma olduğu için böyle bir anlaşma yapıldı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu