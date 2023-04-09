Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı oyuncular, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kalacak Tayyip Talha Sanuç için şık bir harekette bulundu. Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri selamladıkları sırada 23 yaşındaki savunmacının formasını açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bunun ardından alkışlarla Tayyip Talha'ya moral verdi.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu



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