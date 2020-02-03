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Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber

Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber
Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün (23) eski sevgilisi Cansu Gezer, Toköz'ün kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 30 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye başvurdu. Gezer, Toköz hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.

1 ay süreyle koruma kararı verildi

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Cansu Gezer'in korunma altına alınmasına karar verdi.

Dorukhan Toköz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı veren mahkeme, Toköz'ün Gezer'e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve tedbir isteyeni iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti.

Gamze Erdemir

 

 

 

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