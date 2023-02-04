Beşiktaşlı Kevin N'Koudou formasında arma olmadan oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk yarısında ise enteresan görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou formasında arma olmadan oynadı. Müsabakanın ilk 45. dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadı.

Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N'Koudou'nun formasında amblem olmaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Oğuzhan Sarzep



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