Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara tepki

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ederken, karşılaşmanın 64. dakikasında Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi önünde 3-0 öne geçti. Bu golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Giresunsporlu futbolcuları alkışlarken, Beşiktaşlı futbolculara ise büyük tepki gösterdi. Golün ardından santranın yapılmasıyla birlikte tribünler, siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarken, bazı taraftarlar da, protesto edenlere tepki gösterdi. Maçın başından itibaren mücadeleyi saha kenarında izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, protestoların ardından kulübeye geçerek koltuğuna oturdu.

Bozhan Memiş

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