Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı

Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimde 20 sandığın 12'si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'yla arasındaki oy farkını da 808'e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739'unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı. 12 sandıkta çıkan sonuçlar şu şekilde:

12 sandık toplamı: 4982

Ahmet Nur Çebi: 2739

Serdal Adalı: 1931

Hürser Tekinoktay: 297

Geçersiz: 11

Boş: 4

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz:

Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 1

10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

Geçersiz: 0

Boş: 0

11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

Geçersiz: 0

Boş: 0

12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

Bozhan Memiş