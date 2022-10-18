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Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada bulunan lüks kafe alev alev yandı

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada bulunan lüks kafe alev alev yandı
Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada bulunan lüks kafe alev alev yandı

Beşiktaş Arnavutköy’de 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafe alev alev yandı. Kafenin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Beşiktaş’ta 2 katlı ahşap binada bulunan lüks kafe alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya kısa sürede müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın, yan binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı olmazken kafenin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

Abdullah Altunbaş - Doğan Can Cesur
 

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