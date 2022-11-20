Beşiktaş'ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, önceki hafta Cumartesi günü saat 00.10 sıralarında Akatlar Mahallesi'nde uygulama yapmaya başladı. Bekçilerin denetimlerini sürdürdüğü esnada şüphe üzerine 34 CLF 443 plakalı bir araç durduruldu. Sürücünün içeriden inmesi sonrasında bekçiler, araçtan yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti.

Prizde kokain sevkiyatı Beşiktaş bekçilerine yakalandı

Bunun üzerine bekçiler araçta arama yapmaya başladı. Bagaj kısmında çok sayıda paketli halde elektrik prizi gören bekçiler, ambalajı açıp içerisini kontrol ettiklerinde satışa hazır çok miktarda taş kokain ele geçirdi. Prizleri tek tek kontrol etmeye devam eden bekçiler, toplamda satışa hazır 14 paket 23 gram taş kokain daha buldu. Şahsın üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 12 bin 355 lira ele geçirildi.

Prizde kokain sevkiyatı yapan şahıs tutuklandı

Aramaların ardından gözaltına alınan Gökhan E.'ye ifadesinin alınması sonrası “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette “dolandırıcılık”, “evden hırsızlık” ve “açıktan hırsızlık” suçlarından toplamda 7 adet suç kaydı olan Gökhan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur



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