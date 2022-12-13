Beşiktaş'ta alkollü doğum günü partisi faciayla bitti: Reklam yazarı genç ölü bulundu

Polis gencin çantasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, masada ise çok sayıda boş alkol şişesi buldu. Yakınlarının yasa boğulduğu olayla ilgili polis, geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinden çıkan 32 yaşındaki Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.'nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı reklam ajansına geldi. Burada ajansın bir çalışanının doğum günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 kişilik grup, alkollü parti düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.'ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.

“Kendimi kötü hissediyorum” diyen gencin cesedi bulundu

Bunun üzerine Gökhan A. ajanstan ayrılarak evine giderken, Erden ise geceyi ajansta geçirdi. Partinin ertesi günü Erdi Erden'den haber alamayan yakınları, kuzeni Gökhan A.'yı aradı. Kuzeni de cep telefonundan Erden'e ulaşamaması üzerine sahibi olduğu reklam ajansına gitti. İçeriye giren Gökhan A., Erden'i yattığı koltuktan yere düşmüş bir şekilde hareketsiz halde buldu. Erden'in kendine gelmemesi üzerine Gökhan A. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gencin cesedi üzerinde ve ajansta bir süre inceleme yaptı.

Polis gencin çantasında içime hazır uyuşturucu ele geçirdi

Partinin yapıldığı masada çok sayıda boş alkol şişesi görülürken, Erden'in çantasında ise 2 adet içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından alkol şişeleri ve uyuşturucu maddelere el konulurken, gencin cansız bedeni ise cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Gencin bedeni üzerinde yapılan ön otopsi incelemesinde, yüksek dozda alkol aldığı ve uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı kalp krizi geçirdiği iddiası

İncelemelerin ardından baba Hüseyin Erden'e teslim edilen Erdi Erden'in cenazesi Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camii'ne götürüldü. Erden'in cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Reklam yazarlığı yaptığı öğrenilen gencin 2013 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduğu ve birçok reklam filmi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Doğan Can Cesur - Batuhan Altınbaş - Sema Demir



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