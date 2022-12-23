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Beşiktaş'ta bir restoranda çökme: 4 yaralı

Beşiktaş'ta bir restoranda çökme: 4 yaralı
Beşiktaş'ta bir restoranda çökme: 4 yaralı

Beşiktaş Bebek’te bulunan bir restoranın balkonu çöktü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta bir restoranda çökme: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'teki Arnavutköy Caddesi'nde bulunan bir restoranın balkonu çöktü. Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaymakamlık: "Yaralıların durumu iyi"

Beşiktaş Kaymakamlığından konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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