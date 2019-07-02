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Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da start verecek olan Beşiktaş'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi.  

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