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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek

Dün akşam oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Tosun'un, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi. Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

Uygar Aydın

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