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Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi

Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi
Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Dele Alli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeni transfer Dele Alli de hazır bulundu. Dün sağlık kontrollerinden geçen yeni transfer Dele Alli, bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Isınma hareketlerinin ardından başlayan çalışmada, 3 gruba ayrılan futbolcular çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar daha sora Sivasspor maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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