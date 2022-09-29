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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku

Beşiktaş, Georges Kevin Nkoudou’nun sağ arka adelesinde gerilme tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Nkoudou'nun Fenerbahçe derbisinde forma giymemesi bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Fransız futbolcu Georges Kevin Nkoudou'nun Kamerun Milli Takım kampında ağrı hissettiğini ve çekilen MR sonucunda sağ uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş, Nkoudou'nun tedavisine başlandığını belirtti.
27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

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