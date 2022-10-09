Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay saat 05.30 sıralarında Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle gelerek Levent Metro durağında bekleyen 1 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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