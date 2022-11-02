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Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı

Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı
Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı

Beşiktaş’ta yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, geri geri kayarak bir binaya çarptı. Otomobil binanın giriş katındaki eve dalarken, ölen yaralanan olmadığı kazada faciadan dönüldü.

Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı - Tıkla İzle

Kaza, Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi Tabakçı Hüseyin Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Kurtoğlu hakimiyetindeki 34 HV 8491 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Daha sonra geri geri yokuş aşağı kayan otomobil sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin salon kısmının camı ve duvarı bina içeriye çöktü.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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