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Beşiktaş'ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı yayalar metrelerce savruldu

Beşiktaş'ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı yayalar metrelerce savruldu
Beşiktaş'ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı yayalar metrelerce savruldu

Beşiktaş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir aracın çarptığı 2 kişi metrelerce savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Beşiktaş’ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı yayalar metrelerce savruldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte Ortaköy'de bazı bölgeler beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen 2 şahsa, yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Otomobilin çarpmasıyla 2 kişi metrelerce havaya savruldu.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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