Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Arif Özdem, 34 DAH 332 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracının fren sistemi bozuldu. Trafik ışıklarına yaklaşan Özdem, fren sistemi bozulan aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun eğimli olması nedeniyle hızlanan otomobil, 5 araca çarparak durabildi. Kazada Arif Özdem yaralanırken, kazaya karışan araçlarda da hasar oluştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arif Özdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin araçlara çarpma anı yer alıyor.

Doğan Can Cesur

