Beşiktaş'ta gelecek planları netleşti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Her iki isim de siyah-beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Transferden, takım hakkındaki rapor konusunda birçok konuya ilişkin cevaplar veren her iki isim, hedeflerinin haziran ayında yapılacak olan ilk antrenmana transferlerin yetişmesi olduğunu söyledi.

Ismael: “Gedson'u çok beğeniyorum”

Takımdaki isimlerle ilgili olarak gerekli raporu hazırlamaya başladıklarını ve önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kararların verileceğini söyleyen Teknik Direktör Valerien Ismael, özellikle devre arasında transfer edilen ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için, “Gedson'u çok beğeniyorum. Takıma çok katkısı olacak. Daha önceden de tanıdığım bir oyuncu” dedi.

Santrfor bölgesinin hassas bir nokta olduğunu ve bu bölge için adı geçen Sörloth'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ismael, “Şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Sörloth bu ligi yakından tanıyan bir isim” diye konuştu.

“Oyuncuların performanslarını artırmak istiyoruz”

Oynattığı 3-4-3 sistemine dikkat çeken ve Chelsea'nin bu sistemle şampiyon olduğunu söyleyen Valerien Ismael, ligdeki hakemlerle ilgili olarak da, “Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltıyı garipsedim. VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltı garip oldu. Ama sezon ilerledikçe sistem oturacaktır” diye konuştu.

Kampın Avusturya'da olacağını da söyleyen Valerien Ismael, takımdaki oyuncuların da performanslarının artmasının üzerinde duracaklarını söyleyerek, “Mesela Kenan Karaman çok iyi bir futbolcu. Almanya'dan tanıyorum kendisini. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de oyuncuların performanslarının artışı olacak” açıklamasını yaptı.

Fransız çalıştırıcı transferler konusunda ise, “Beşiktaş'a gelecek her oyuncu, buraya gelmeyi istemeli ve her şeyini vererek oynamalı” dedi.

Ceyhun Kazancı: “6-7 oyuncu transfer edeceğiz”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, kadro yapılanmasıyla ilgili olarak, “Sözleşmesi bitecek oyuncu sayısı çok fazla ama bu durum bizim aynı sayıda oyuncu transfer edeceğimiz anlamına gelmiyor. Kadroda zaten çok sayıda oyuncumuz var. 6-7 oyuncu transfer etmek istiyoruz. 26 kişilik kadroda mutlaka boşluk bırakacağız ki, alttan gelecek olan oyuncular için kadroda yer olsun. Bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro, 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Ancak 2 milyon, 2,5 milyon Euro gibi rakamlar, döndürülebilir bonservisler. Eskisi gibi uçuk rakamlar olmayacak. Maaş skalası olarak da 1 milyon Euro civarı ödeme yapmayı planlıyoruz. Takımın bütçesini 25 milyon Euro seviyesine çekmek istiyoruz” dedi.

“Gidecek isimler neredeyse belli”

Gedson Fernandes'i aldıklarını hatırlatarak sözlerine devam eden Kazancı, “Maaşına baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla transfer yapmak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Maaş bu seviyede olduğu zaman oyuncu da kendisine gelen teklifi değerlendiriyor. Siz oyuncuya yüksek maaş ödediğiniz zaman bu maaşların üzerinde teklifleri yalnızca 5 büyük lig ve Arap ülkeleri verebiliyor. Oyuncu da o zaman gitmek istemeyebiliyor. Hatta 5 büyük ligden de bu kadar yüksek teklifler gelmiyor, çünkü kazancının yarısı vergiye gidiyor. Bu sefer de biz oyuncuyu satamıyoruz. Gelecek sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyelini tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Bugün kadromuzda olan Ghezzal, daha önce forma giyen Aboubakar, transferde adı geçen Sörloth gibi isimleri parlamadan almamız gerekiyor. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Oyuncu tam tepeye çıktığı zaman almak, maaş bütçesini olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.

“Anlaşma yaptığımız oyuncular var”

Eylül ayından bu yana transfer konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, “Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun en azından 4'ünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz. Tabii ki bütçelerde kimi oyuncularda sapmalar olabilir. Mesela Sörloth'u 1 milyon Euro'ya alamazsınız. Kolay bir transfer değil ama imkansız da değil, neden olmasın?” dedi.

Transfer edecekleri isimlerin hedeflerinin olması gerektiğini de söyleyen Kazancı, “Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Rıdvan için teklif geldi, Ersin için henüz teklif yok”

Kadroda yer alan isimlerden Atiba için, “1 sene daha oynayacaktır. Neticede Dünya Kupası var. Hocanın raporu geldiğinde durumu netleşir” diyen Ceyhun Kazancı, genç isimlerden Rıdvan Yılmaz için teklifler olduğunu ancak kaleci Ersin Destanoğlu için henüz bir teklif gelmediğini ifade etti. Can Bozdoğan'ın bonservisi için de Schalke ile sık sık görüştüklerini vurgulayan Kazancı, “Satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro. Bunu 1 milyonun altına çekmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor forması giyen Mustafa Eskihellaç'la da ilgilendiklerini söyleyen Kazancı, “Bu oyuncunun durumu, lig sonunda belli olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

