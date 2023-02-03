Beşiktaş'ta Ghezzal ile Hadziahmetovic, kamp kadrosuna alındı

Siyah-beyazlılarda, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kadroda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile geçtiğimiz günlerde kadroya katılan yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Son haftalarda yükselen formu ile dikkat çeken Gedson Fernandes, sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almazken, Nathan Redmond da Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Sivas'a götürülmedi.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin,Amir Hadziahmetovic, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün ve Vincent Aboubakar."

Yunus Kılıç

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