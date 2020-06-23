Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Göle dönen Beşiktaş Balmumcu, Kara Hasan Sokakta seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Bir ticari taksi de suda mahsur kaldı. Takside bulunan şoför ve faslı müşterisi panik yaşadı. Aracın içerisine su doldu. Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri aracı iterek sudan kurtardı. Araç kullanılmaz hale geldi

"Müşteri ile birlikte arabayı ittik"

Ticari taksi şoförü," Kaldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

Doğan Can Cesur

