İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı
Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, "Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

Beşiktaş’ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı - Tıkla İzle

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Göle dönen Beşiktaş Balmumcu, Kara Hasan Sokakta seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Bir ticari taksi de suda mahsur kaldı. Takside bulunan şoför ve faslı müşterisi panik yaşadı. Aracın içerisine su doldu. Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri aracı iterek sudan kurtardı. Araç kullanılmaz hale geldi

"Müşteri ile birlikte arabayı ittik"

Ticari taksi şoförü," Kaldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

Doğan Can Cesur
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.