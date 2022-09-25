Beşiktaş'ta güvenlik görevlileri dehşet saçtı: 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler

Olay, Beşiktaş Ortaköy'de 8 Eylül Perşembe saat 01:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, kapıdaki güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, içeri alınmayan kişi bir anda güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

O dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişi bir süre güvenlik görevlileri ile sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra tartışan kişi güvenlik görevlisine kafa atıyor. Bunun üzerine girişte bekleyen güvenlik görevlileri aralarına aldıkları kişileri öldüresiye dövmeye başlıyor. Yere yatırdıkları kişileri sopalarla ve tekmelerle dövüyorlar.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur



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