Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Beşiktaş, çıkış maçı olarak gördüğü Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları süren Mert Günok ve Alex Teixeira'nın yer almadığı idman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Sahada yapılan ısınma koşularıyla başlayan çalışma, istasyon koşuları ve streching ile devam etti. Topla oyunların yapıldığı antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleşti. İdmanın son bölümünde ise yarım sahada taktik maç yapıldı.

Kasımpaşa ile 3 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.