Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında boy gösterecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, özel programı doğrultusunda çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 top kapma yapan futbolcular, ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde durdu. Beşiktaş, bugün özel uçakla Erzurum'a giderek, konaklayacağı otelde maç için kampa girecek.