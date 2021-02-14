İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta iki tekne yanarak kül oldu

Beşiktaş'ta iki tekne yanarak kül oldu
Beşiktaş'ta iki tekne yanarak kül oldu

Beşiktaş Bebek sahilinde 3 milyon değerindeki iki teknede yangın çıktı. Tekneler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından denize gömüldü.

Bebek sahilinde 2 teknede yangın - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir teknede yangın çıktı. Yangının büyüyerek yanındaki tekneye de sıçramasıyla iki tekne de alev alev yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında 3 milyon değerindeki iki tekne batarak sulara gömüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Veysel Ensar Gökcegözog - Ensar Kıranlıoğlu
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.