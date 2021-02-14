Beşiktaş'ta iki tekne yanarak kül oldu

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir teknede yangın çıktı. Yangının büyüyerek yanındaki tekneye de sıçramasıyla iki tekne de alev alev yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında 3 milyon değerindeki iki tekne batarak sulara gömüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Veysel Ensar Gökcegözog - Ensar Kıranlıoğlu

