Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün başladı. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI!

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

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