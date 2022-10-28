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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını KAP'a bildirdi.

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün başladı. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. 

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI!

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

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