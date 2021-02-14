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Beşiktaş'ta işyerindeki hırsızlık kamerada

Beşiktaş'ta işyerindeki hırsızlık kamerada
Beşiktaş'ta işyerindeki hırsızlık kamerada

Beşiktaş’ta hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıyan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş’ta işyerindeki hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay, 9 Şubat Salı günü Beşiktaş'ta bir işyerinde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, şahıslar otomobilleri ile daha önceden belirledikleri bir işyerinin önüne geldi. İlk olarak alarmı devre dışı bırakan İsmet B.(45) ve Serkan A.(44), daha sonra tornavida yardımıyla kapıyı açtı. İsmet B. çevreye gözcülük ederken, Serkan A. işyerine girdi. İçeriyi bir süre kurcalayan Serkan A. bulduğu bir dolabın içinde bulunan kasayı açtı. Kasanın içerisinde bulunan bir miktar parayı alarak iş yerinden çıktı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma ile işyerinden hırsızlık yapan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan A.'nın 3 adet, İsmet B.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin işyerinin önüne gelmeleri ve hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hasan Zahid Ezim

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