Beşiktaş'ta kadın sürücünün yol vermediği ambulansın şoförü konuştu

Beşiktaş'ta 89 yaşındaki bir hastanın solunum rahatsızlığı yaşadığı ihbarını alan sağlık ekipleri hızlı bir şekilde adrese gitti. Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastayı ambulansa bindirerek yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü hastayı bir an önce hastaneye yetiştirmek için ters yöne girdi. O esnada karşıdan gelen bir kadın sürücü, ambulansın ters yönden gitme hakkı olmadığını söyleyerek, ambulansın içindeki ekiple tartıştı.

Yunus Emre Şeker

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