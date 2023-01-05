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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda idmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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