Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Başkan Çebi de takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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