Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.

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