İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş’ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi - Tıkla İzle

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi TEM Otoyolu Levent-Büyükdere Caddesi Bağlantı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Oto Sanayi Sitesi istikametine devam eden ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 AR 9137 plakalı beton mikseri, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mikserin devrildiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, mikserden yaralı olarak kurtulan şoförü hastaneye kaldırdı. Mikserin yakıt deposundan akan benzin, nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yolda yapılan temizlik çalışması ve mikserin kaldırılması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.