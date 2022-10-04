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Beşiktaş'ta korkutan otomobil yangını

Beşiktaş'ta korkutan otomobil yangını
Beşiktaş'ta korkutan otomobil yangını

Beşiktaş’ta bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangın sebebiyle trafik tek şeride düşerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Beşiktaş’ta korkutan otomobil yangını - Tıkla İzle

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Lüks otomobilin yanması nedeniyle trafik tek şeride düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkan yangının ardından aracın yan tarafında bulunan reklam panosuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Öte yandan aracın alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur

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