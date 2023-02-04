Beşiktaş'ta korkutan yangın!

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde bulunan Muradiye Deresi Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı metruk binanın depo olarak kullanılan bodrum katından duman yükselmesi nedeniyle vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada edinilen bilgiye oluşan yoğun dumandan ötürü binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ise dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerinde müdahale gerçekleştirildi.

Senat Destanoğlu

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