Beşiktaş'ta lüks kafede korkutan yangın

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin şöminesinde başlayan yangın önce bacaya, ardından da çatıya sirayet etti. Ahşap yapının içinin ve çevresinin bir anda yoğun dumanla kaplandığını gören çalışanların ve müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen çalışanlar ve vatandaşlar, kendilerini hemen dışarı attı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yoğun duman kafenin bitişiğindeki marketi kaplayınca çok sayıda çalışan dumandan etkilendi.

Yangını merak edip duraklayarak seyreden vatandaşlar sebebiyle trafik bir süre durma noktasına geldi. Trafik akışını ise yangına müdahaleye gelen itfaiye ekipleri sağladı.

Yangının çıktığı kafenin bitişiğindeki markette çalışan Feyzullah Aydın, “Şöminede yangın çıkmış. Ondan dolayı alevler yükselmiş. İtfaiyeler müdahale etti. Şömineden ve elektrik kablolarından diyorlar. Yaralanan yok, dışarı çıktılar” dedi.

Batuhan Altınbaş - Gülşah Kahveci



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