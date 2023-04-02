Beşiktaş'ta maçın gidişatını Redmond değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar adına müsabakanın gidişatını değiştiren futbolcu ise Nathan Redmond oldu. Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu, ikinci yarının başında Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle, Aboubakar'ın 90. dakikada bulduğu golün asistini yapan Redmond, 75. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golüyle siyah-beyazlıların mücadeleyi kazanmasında büyük rol oynadı.

Uygar Aydın

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