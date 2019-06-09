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Beşiktaş'ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı

Beşiktaş'ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı
Beşiktaş'ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı

Beşiktaş’ta 'makas' terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan A.T ile babası M.T de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kaza anında araçta bulunan A.T ile kazanın ardından şüphelileri kaçıran baba M.T de olduğu öğrenilirken, kayıplara karışan sürücü Y.A'nın ise halen arandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan baba M.T emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Burdur'da yakalanan diğer şüphelilerin ise önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirileceği kaydedildi.  

Doğan Can Cesur

 


 

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