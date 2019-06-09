Beşiktaş'ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı

Beşiktaş'ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kaza anında araçta bulunan A.T ile kazanın ardından şüphelileri kaçıran baba M.T de olduğu öğrenilirken, kayıplara karışan sürücü Y.A'nın ise halen arandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan baba M.T emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Burdur'da yakalanan diğer şüphelilerin ise önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirileceği kaydedildi.

Doğan Can Cesur



