Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond'un bugün yapılan idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

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