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Beşiktaş'ta okulda yangın paniği

Beşiktaş'ta okulda yangın paniği
Beşiktaş'ta okulda yangın paniği

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda yangın paniği yaşandı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Levent'te bulunan Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında yangın çıktı. Panodan yükselen dumanlar kısa sürede okulu kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada okulda bulunan öğrenciler de yönetim tarafından tahliye edildi. Yanda bulunan bir okulun bahçesine alınan öğrenciler, panik yaşadı. Yangın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Okulun öğrencilerinden Diyar Mutlu "Yangın çıktı sınavdaydık biz. Hoca geldi 'çıkın' dedi. Hemen okulu boşalttık. Karşı okulun bahçesine geçtik" ifadeleri kullandı.

Bir diğer öğrenci Azra Duru Gözdereli ise "Bir anda elektrikler gitti tam sınav oluyordu. Bir bağrışma sesleri çıktı. Ardında hoca bize çıkmamızı söyledi. Kötü bir şey olduğunu anlamıştık. Bize ilk tatbikat dendi ama tatbikat olmadığı anlaşıldı. Biraz korktuk" şeklinde konuştu.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci
 

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