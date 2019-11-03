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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 5'i ağır 15 yaralı

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 5'i ağır 15 yaralı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 5'i ağır 15 yaralı

Beşiktaş’ta iddiaya göre şoförü cinnet getiren otobüs durağa daldı. Kazada 5’i ağır 15 kişi yaralanırken, kaza sonrası yolculara bıçakla saldırıp denize atlayan şoför, denizden çıkartılarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Necdet K. (33), kullandığı özel halk otobüsü ile durağa daldı. Kazada 5'i ağır 15 kişi yaralanırken, Necdet K. kazayı yaptıktan sonra otobüs içerisinde bulunan ve dışarıda bekleyen yolculara bıçakla saldırıp denize atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartılan Necdet K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, trafikte yoğunluk oluştu.

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Kaza sonrası şoför Necdet K.'nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Sümer Avcı - Yunus Emre Şeker

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