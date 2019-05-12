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Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Önce başkan adayı Hürser Tekinoktay, ardından Başkan Fikret Orman konuşma yaptı ve konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanma işlemi başladı. Atıf Keçeci'nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra önce başkan adayı Hürser Tekinoktay ardından da Başkan Fikret Orman konuştu. Hürser Tekinoktay, uzun bir konuşma yaparak yönetim kurulu listesini tanıtırken, Fikret Orman ise konuşmasını kısa tuttu ve seçimin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu


 

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