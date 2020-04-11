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Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi

Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi
Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi

Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Sürücüleri durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadıklarını sorguladı.

Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi - Tıkla İzle

Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri Beşiktaş Meydan'da denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu. işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Polise kimliklerini gösteren sağlık çalışanları, yollarına devam etti. 

Gece işlerinden çıkan ve evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da polis ekiplerini yanına gelerek yardım istedi. Gidecekleri güzergahta sefer yapan belediye otobüsünü durduran polis, vatandaşlara da yardımcı oldu. Beşiktaş'ta trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimler sürüyor.

Murat Horoz

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