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Beşiktaş'ta Redmond gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta Redmond gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ta Redmond gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Giresunspor maçında attığı tek golle siyah-beyazlı forma altında 4 gole ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 3’ünü ise son 3 karşılaşmada kaydetti.

 Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 39 ve 45. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Redmond kaydetti.
Nathan Redmond, böylece Kara Kartal'daki gol sayısını da 4 yaptı. Süper Lig'de son 3 müsabakada 3 gol atan İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Redmond, sırasıyla Kayserispor, İstanbulspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde ağları 1'er kez sarsmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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