Beşiktaş'ta restoranın balkonu çöktü, denize düşenleri itfaiye kurtardı

Olay, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı lüks restoranın balkon kısmının üstünü kapatan tentenin direklerinde çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle restoranın balkon kısmında bulunan 25 kişi restoranla yol arasındaki suya düştü. Suya düşen vatandaşları restoran çalışanları ve diğer müşteriler kurtarmaya çalışırken durum bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ve ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya düşen kişileri kurtarırken polis ekipleri çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sudan çıkarılan kişiler hipotermi geçirme riskine karşı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı.

“4 vatandaşımız yaralanmıştır”

Beşiktaş Kaymakamlığından konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

“Bir baktım denizde insanlar var”

Kardeşiyle birlikte yardıma koşan Hasan Gezginci, “Bir anda bir ses duydum. Ben ilk başta araba denize uçtu zannettim ama koştum. Restorandan sesler geliyordu. İçeride kavga var dedim herhalde. Bir baktım denizde insanlar var. Ön taraf zaten çökmüş. İnsanlar denizdeydi. 15-20 kişi vardı rahat. Müdahale edeyim dedim ama zaten çalışanlar müdahalede bulunmuştu. İnsanları çıkartıyorlardı. Ondan sonra olanlar oldu maalesef. Çöken alan biraz büyüktü. Oturan 15-20 kişi vardı. Kenarda oturuyorlardı. İskelenin kazıkları çökmüş” şeklinde konuştu.

Balık tuttukları esnada duydukları gürültü ile olay yerine koştuğunu belirten Ayhan Yılmaz, “Biz burada balık tutuyorduk. Bir gürültü koptu. O anda hemen geriye döndük, baktık. Platform çökmüştü. Araba denize düştü zannettik veya bir kaza oldu zannettik. Platformun çöktüğünü gördük. Bağırtı koptu zaten. Buradaki balıkçılar dahil herkes koştu. İnsanlar sular içindeydi. Bu taraftan zaten kimse yardım edemiyordu. Uzak kaldığı için. Restoran içinden müdahale ettiler. Oradan çıkarmaya çalıştılar. Oradan düşen parçalara tutulmuşlardı. Boğulma tehlikesi geçiren de yoktu” dedi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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