Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta, sağlık kontrolleri devam ediyor.Futbolculardan Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Emirhan Delibaş, Berkay Kençtemur, Emre Kaya, Enes Cinemre, Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Besar Gudjufi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Badra Cisse, Francisco Montero, Serkan Emrecan Terzi, Oğuzhan Akgün ve Necati Bilgiç, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçtiler. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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