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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş, Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in antrenman sırasında sakatlanarak, tedavilerine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in antrenman sırasında sağ uyluk arka adelesinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda antrenman sırasında sağ uyluk arka adelesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade1) strain tespit edilmiştir.

Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Tedavilerine başlanan Ljajic ve Lens'in Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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