Beşiktaş'ta Salih Uçan göz dolduruyor

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın iyi performansı devam ediyor. Şenol Güneş'in kadroya ilk yazdığı isimlerden birisi olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Comparisonator'un verilerine göre Salih, bu hafta Süper Lig'de defansif aksiyonlarda orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. 22 başarılı defansif aksiyonda bulunan Salih, bu alanda ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Öte yandan derbi maçta 3 top kapan Salih Uçan, 5 kez de araya girerek bu alanlarda da üçüncü sırada yer aldı.

Defansif 1'e 1'lerde ilk sırada

Beşiktaş'ın derbide 10 kişi kalmasının ardından savunma anlamında da üstüne düşeni yapan Salih Uçan, 18 kez defansif 1-1'e girdi. Bunların 10'undan başarıyla ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı.

Güneş'in vazgeçilmezleri arasında

Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 26 lig maçının 22'sinde görev aldı. Bu müsabakaların 21'inde sahaya ilk 11'de çıkan Salih Uçan, takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdırdı. Toplamda bin 779 dakikada sahada kalan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte en çok forma giyen futbolculardan da birisi. Öte yandan Salih Uçan; bu sezon sakatlığı nedeniyle 3, kart cezası nedeniyle de 1 maç kaçırdı.

Son 4 maçta 4 gole katkı yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçının tamamını kazanırken, Salih Uçan da bu karşılaşmalarda takımına önemli katkı sağladı. 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan Salih Uçan, 2-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında da Aboubakar'ın attığı golde asisti yapan isim olmuştu. İstanbulspor karşılaşmasında skor katkısı veremeyen Salih, derbide skoru 3-1'e getiren golün asistini yaparak siyah-beyazlı ekibin galibiyeti perçinlemesini sağladı.

Kariyer rekorunu kırmaya yakın

Öte yandan daha önce Alanyaspor formasıyla 35 maçta 6 asist yapan Salih Uçan, kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Şu ana kadar 22 mücadelede boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımına 5 asistlik katkı sağladı. Salih, kalan karşılaşmalarda görev alması ve en az 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu egale edecek.

Ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2012-13 sezonunda ligde rakip ağları 3 kez havalandıran Salih Uçan, Beşiktaş'ta da bu sezon 3 gol atma başarısı gösterdi. Salih, kalan maçlarda bir gol daha bulması durumunda da ayrı bir kariyer rekoru daha kırmış olacak.

Uygar Aydın

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