Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.."