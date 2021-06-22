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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam ediyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam ediyor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam ediyor

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta taraftarların uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Dün iplerin kopma noktasına geldiği görüşmelerin ardından bugün yeniden bir araya gelen taraflar anlaşmaya vardı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın akşam saatlerinde bir araya gelirken, kısa süre içinde yapılan konuşmalarla sorunlar çözüldü ve Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevine devam etmeyi kabul etti.

Siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki süreçte resmi bir açıklama yaptıktan sonra Sergen Yalçın için imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

Bozhan Memiş
 

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