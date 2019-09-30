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Beşiktaş'ta sorun ilk gol!

Beşiktaş'ta sorun ilk gol!
Beşiktaş'ta sorun ilk gol!

Bu sezon çıktığı 7 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, yalnızca 3-0 kazandığı Göztepe karşılaşmasında öne geçti. Siyah-beyazlılar kalan 6 maçta da ilk golü yiyen taraf oldu.

Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle 6. hafta sonunda 16. sıraya gerileyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı. Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Avrupa Ligi maçında ise 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın bu maçlardaki en büyük sorunu ise ilk golü kalesinde görmesi. Bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sında geriye düşen siyah-beyazlılar, sahasındaki Çaykur Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarında eşitliği yakalamayı başarsa da, Sivasspor, Gazişehir Gaziantep, Trabzonspor ve Slovan Bratislava maçlarında puan alamadı.

Maç başına 2.28 gol

6 lig ve 1 Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösteren Beşiktaş'ta en büyük sorun olarak savunma öne çıktı. Ligde kalesinde 12 gol gören ve son sıradaki Gençlerbirliği'yle birlikte bu anlamda ligin en fazla gol yiyen ekibi olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Geride kalan 7 karşılaşmada kalesinden 16 kez topu çıkaran siyah-beyazlılar, maç başına yediği 2.28 golle dikkat çekti.

Bozhan Memiş

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